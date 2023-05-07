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Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi açıklama: Hataya tahammülümüz yok

Fenerbahçe, Giresunspor maçı öncesi hakemlere ilişkin bir açıklama yayınladı. "Hataya tahammülümüz yok" başlıklı açıklamada, "Hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi açıklama: Hataya tahammülümüz yok

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , Giresunspor maçı öncesi hakemler hakkında açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR’a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."

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