Fenerbahçe'den gönderildi, yeni takımında olay oldu! Hocası, "Oynamak istemedi, çok kızdım" diyerek ateş püskürdü

Fenerbahçe, sezon başında geçirdiği hareketli transfer döneminde kaleci Dominik Livakovic'i Girona'ya kiralamıştı.

İspanya'da bir maçta dahi süre almayan ve mutsuz olduğu öğrenilen Hırvat kaleci için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Girona Teknik Direktörü Michel, deneyimli file bekçisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“OYNAMAK İSTEMEDİ, ÇOK KIZDIM”

Livakovic'in takımda oynamak istemediğini kendisine ilettiğini söyleyen Michel, "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı." diye konuştu.