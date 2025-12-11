Fenerbahçe'den gönderildi, yeni takımında olay oldu! Hocası, "Oynamak istemedi, çok kızdım" diyerek ateş püskürdü
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya gönderilen Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde gündem oldu.
Fenerbahçe, sezon başında geçirdiği hareketli transfer döneminde kaleci Dominik Livakovic'i Girona'ya kiralamıştı.
İspanya'da bir maçta dahi süre almayan ve mutsuz olduğu öğrenilen Hırvat kaleci için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Girona Teknik Direktörü Michel, deneyimli file bekçisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“OYNAMAK İSTEMEDİ, ÇOK KIZDIM”
Livakovic'in takımda oynamak istemediğini kendisine ilettiğini söyleyen Michel, "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı." diye konuştu.
Dominik Livakovic, Fenerbahçe'nin sezon başında oynadığı Göztepe maçının kadrosunda yer almıştı.
“BAŞKA BİR KULÜBE GİTMEK İSTİYOR”
Michel sözlerine şöyle devam etti:
"Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor."
Dominik Livakovic'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönmesi ve yeni bir takıma kiralanması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 74 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, kalesinde 80 gol görürken 26 maçta gol yemedi.