Fenerbahçe'den hakem açıklaması: TFF'yi gereken adımları atmaya davet ediyoruz

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverlikleri sebebiyle, Rize Emniyeti'ne de tüm süreçlerin hiçbir aksama yaşanmadan yönetilmesi nedeniyle teşekkür ederken, hakemlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar, gerekse verilmeyen iki penaltı, hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi, tek talep ve beklentimizdir. Türkiye Futbol Federasyonunu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."