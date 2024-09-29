Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Antalyaspor maçı sonrası hakem yönetimi için açıklama yaptı.



Mosturoğlu'nun yazılı açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:



"Hata ile izahı mümkün olmayan hakem kararları nedense hep bizim maçlarımıza tesadüf ediyor. Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa artık bunun bir izahı olamaz. Kimse de bu saatten sonra bize izah etmeye çalışmasın. Aklımızla alay ettirmeyiz."