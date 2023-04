Fenerbahçe'den hakem tepkisi: Üçüncü kez yarıştan koparılmaya çalışıldık

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından bir açıklama yapan Selahattin Baki, takımını tebrik ederek, çok önemli, kritik, zorlu bir virajı döndüklerini dile getirdi.



"KABUL EDİLEMEZ BİR NOKTAYA GELDİ"



Maçta yine ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandığını, Fenerbahçe'nin herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon üçüncü kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldığını öne süren Baki, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bütün maçlara giden futbolseverler iyi bilir. Türkiye'nin açık ara saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim en uzak tribünün en ücra koltuğundan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne de VAR'dakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördü. Bu, artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. İşte günlerdir algılar, manipülasyonlar, 'Lale Orta' diyorlar, 'MHK' diyorlar, 'bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var.



Dün birkaç programda gördüm, utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta, hem MHK, hem TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum, artık bu algıcılardan, bu lobilerden korkmayın. Bari bu son kalan iki ayda herkes işini doğru yapsın, objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber."



"BÜTÜN BİRİKMİŞ İŞLERİ MASAYA KOYUN DA HESABI GÖRELİM"



Galatasaray'la ilgili de konuşan Baki, "Salı günleri olması gereken ama bugüne kadar bir türlü şahit olamadığımız adaletin bekçileri rakibimiz, bir program yapacaktı hatırlıyorsanız. Her salı günü adaletle alakalı, rakipler dahil yenilen bütün hakları masaya koyacaklardı. Kendilerine bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugüne kadar zaten çok fazla pozisyon birikmişti, bu maçtan da çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım, bu maç dahil olmak üzere bütün birikmiş işleri bir masaya koyun da hep beraber bir hesabı görelim, bir hesabı keselim." ifadelerini kullandı.



"Her şeye rağmen, bu kadar algıya, bu kadar negatifliğe rağmen, üçüncü defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolaşılmasının çalışılmasına rağmen, Fenerbahçe iki kulvarda yoluna devam ediyor ve biz çok psikolojik bir eşikten döndük." diyen Baki, camia ve taraftarı arkalarına alıp son iki aylık dönemeçte hep beraber mutlu sona adım adım gitmeyi umduklarını kaydetti.



"HAKEM KATLETTİ DE TAKIM REFLEKS GÖSTERDİ"



Maçın başında sarı-lacivertli futbolcu Willian Arao'nun topu filelere gönderdiği pozisyonla ilgili, "O kadar başka vahametler yaşanıyor ki gol pozisyonu evet, tartışmaya açık olması gereken bir gol pozisyonu. Bazı Avrupa'daki liglerde çok rahat gol verilecek bir pozisyon." ifadelerini kullanan Baki, Emre Mor'un karşılaşmanın başından sonuna kadar dayak yediğini, bunun konuşulmadığını ve ciddi anlamda bir hakem katliamının ucundan döndüklerini dile getirdi.



"Yani hakem katletti de takım refleks gösterdi. İki kupada sonuna kadar gidecek bir büyük takım refleksi gösterdi de bugünü kurtarabildik." diyen Baki, kupa maçındaki taraftar protestolarıyla ilgili şunları söyledi:



"Taraftarda tabii ki birikmiş bir negatiflik, birikmiş bir umutsuzluk, birikmiş bir travma var. Bunu her zaman zaten söylüyoruz. Dokuzuncu yıla giriyoruz. Ancak ben hep söylüyorum, bize yapsınlar. Yani sahada oynandığı zaman ben böyle bir jenerasyondan geliyorum, tribünlerden. Sahada oynanırken Fenerbahçe oyuncusunun top ayağına geldiği zaman onu ıslıklamanın kime ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Hala ve hala ayaktayız ve hala iki kupada yolumuza devam ediyoruz. En azından takımlarının etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum. Ve bu maçta da büyük bir eşikten döndük. Son 8 haftayı bari kurtaralım. Korkusuz bir MHK, korkusuz bir TFF yönetimi bekliyoruz artık."



ERDEN TİMUR'UN FENERBAHÇE ANTETLİ BELGEYİ GÖSTERMESİ



Selahattin Baki, "Galatasaray Kulübünün ellerindeki kayıtları sezon sonu açıklama" beyanlarıyla ilgili soruya karşılık da "Tipik ve klasik açıklamalar. Bence, varsa madem, herkes için adalet, Türk futbolunun bekası için açıklasınlar görelim. Ama yine açıklamayacaklar." ifadelerini kullandı.



Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un canlı yayında Fenerbahçe antetli transfer belgesi göstermesine de tepki gösteren Baki, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bunlar birçok yöneticinin, futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklifleri attıkları doğrudur. Bizde de Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray antetli bir sürü var. Ama bunu canlı yayında, bu şekilde, böyle bir zafermiş gibi masaya koymak da büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik, Fenerbahçe olarak da girmeyiz."