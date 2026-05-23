Fenerbahçe'den Hull City ve Acun Ilıcalı'ya tebrik mesajı

23.05.2026 20:21

Reuters

Acun Ilıcalı kupayı böyle kaldırdı.

NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Kulübü, Hull City ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı paylaştı.
 

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 "Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz."