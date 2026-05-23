Fenerbahçe'den Hull City ve Acun Ilıcalı'ya tebrik mesajı

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City 'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı paylaştı.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı 'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz."