Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt

Fenerbahçe, NTV Spor YouTube kanalında Gündem Spor programına konuk olan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

HATİPOĞLU'NDAN ÖNERİ



Hatipoğlu, Süper Lig'de son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil tüm tartışmalı pozisyonların kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilmesini önermişti.

"DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Sarı-lacivertliler, "Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.



İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır.



Sn. Hatipoğlu’nun “Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar.” teklifini kabul ediyoruz.



Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.



İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.



Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."