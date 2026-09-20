Fenerbahçe'den iddialı açıklama. "Bu tarihte şampiyonluk istiyoruz"

"İYİ NOKTAYA İLERLİYORUZ"

"Bize liderlik eden Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük desteği ve büyük tecrübesiyle her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro, oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli arada bunu daha da geliştirip Rizespor maçıyla birlikte kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"KİMSENİN BÖYLE KAYIP LÜKSÜ YOK"

"Bu zorlu süreçte, ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok, kimsenin yok. Bizim yok, İsmail Hoca'nın yok, futbolcuların yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak, her maçı kazanmak zorundadır. İlk 5 haftada kaybedilen puanlar, zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksikliklerdir. Ligin başındayız, temel amaçtan sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim."

Soru: "Puan kayıplarında hakem etkisi var mı?"

Oğuz Çetin: "Kesinlikle! Ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Bu süreçte oyunumuzu ve skorumuzu etkileyen kararlar oldu. Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Kendi özeleştirimizi yaparak ilerliyoruz. O taraf Türk futbolunun kanayan yarası. Önümüzdeki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır."