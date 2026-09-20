Fenerbahçe'den iddialı açıklama. "Bu tarihte şampiyonluk istiyoruz"
20.09.2026 20:30
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyor.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Eyüpspor maçı sonrasında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Çetin'in sözleri şöyle:
"27 MAYIS'TA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"
"Tarihimizde önemli skorlardan birini aldık, her bir futbolcuyu tebrik ederim. 24 Haziran'da sezonu açtık, çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiği haftalarda, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı, zorlu maçlar hiç kolay değil. Zorlu zamanlar geçirdik. Özellikle Süper Lig'de kayıplarımız oldu, doğru. Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e girme konusunda her türlü mücadelemizi vereceğiz. Takımımız çok potansiyelli. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli. Oyun adaptasyonu her geçen gün yükseliyor, bu akşam olduğu gibi. Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğu ilan etmek. Her bir maç, bize daha fazla güç katacak."
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Eyüpspor galibiyetinin takıma iyi etki edeceğini düşünüyor.
"İYİ NOKTAYA İLERLİYORUZ"
"Bize liderlik eden Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük desteği ve büyük tecrübesiyle her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro, oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli arada bunu daha da geliştirip Rizespor maçıyla birlikte kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz."
"KİMSENİN BÖYLE KAYIP LÜKSÜ YOK"
"Bu zorlu süreçte, ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok, kimsenin yok. Bizim yok, İsmail Hoca'nın yok, futbolcuların yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak, her maçı kazanmak zorundadır. İlk 5 haftada kaybedilen puanlar, zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksikliklerdir. Ligin başındayız, temel amaçtan sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim."
Soru: "Puan kayıplarında hakem etkisi var mı?"
Oğuz Çetin: "Kesinlikle! Ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Bu süreçte oyunumuzu ve skorumuzu etkileyen kararlar oldu. Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Kendi özeleştirimizi yaparak ilerliyoruz. O taraf Türk futbolunun kanayan yarası. Önümüzdeki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır."