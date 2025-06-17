Fenerbahçe'den ifşa yazışmalar hakkında açıklama

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında



Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.



Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

