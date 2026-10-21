Fenerbahçe'den iki futbolcu için açıklama. 3 ay forma giyemeycek

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Futbolcumuz Marco Asensio , sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

NELER YAŞANDI?



Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol A Takımı Doktoru Ahmet Kulduk tarafından iddialara açıklık getirmişti. Asensio'nun İsmail Kartal ile aralarında problem olduğu iddiası yalanlanmıştı.

Oğuz Çetin, “Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' talimatı, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte.” demişti.