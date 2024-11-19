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Fenerbahçe'den İrfan Can ve Osayi'ye yeni sözleşme

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşme halinde.

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Osayi'ye yeni sözleşme

'den İrfan Can ve Osayi'ye yeni sözleşme önerdi. 

Yönetim, İrfan Can'ın maaşında belirgin bir iyileştirme yaparak teklifini iletti. Taraflar, görüşmelerde sona yaklaştı.

3 YILLIK İMZA

Son detayların karara bağlanmasının ardından 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler bir yandan da Osayi-Samuel ile uzlaşma yolu arıyor.

2020/2021 sezonunda 500bin Euro'ya Queen Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

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