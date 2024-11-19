Fenerbahçe'den İrfan Can ve Osayi'ye yeni sözleşme
Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşme halinde.
Fenerbahçe'den İrfan Can ve Osayi'ye yeni sözleşme önerdi.
Yönetim, İrfan Can'ın maaşında belirgin bir iyileştirme yaparak teklifini iletti. Taraflar, görüşmelerde sona yaklaştı.
3 YILLIK İMZA
Son detayların karara bağlanmasının ardından 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler bir yandan da Osayi-Samuel ile uzlaşma yolu arıyor.
2020/2021 sezonunda 500bin Euro'ya Queen Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.
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