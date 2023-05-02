Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in sakatlığı ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek’in Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'la oynanacak kupa maçında sahada olamayacak Yüksek Giresunspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.