Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması: Hangi maçta oynayacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco, Jhon Duran hakkında gelen soruya da yanıt verdi.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var.

"SAKATLIKLAR ETKİLİYOR"



Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti. Sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz.



İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Savunma yaptığımızda iyi yapmalıyız. Esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadığında biri diğerini savunmaya itebilir.

DURAN SORUSUNA CEVAP



Jhon Duran için yorum yapması zor. Yüzde yüz şu maça hazır olacak demek zor. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak."

