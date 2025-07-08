Fenerbahçe'den Jhon Duran için "Duran Emmi" paylaşımı: "Hoş geldin yeğenim"

Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Jhon Duran'ın imzasıyla bozan Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Yeni transferi için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan sarı - lacivertliler, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.



Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aradı.