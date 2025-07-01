Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar

DURAN TAMAM, SIRA DİĞERLERİNDE Jhon Duran ve kulübü Al Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan sarı - lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Transferdeki sessizliğini Kolombiyalı yıldızla bozacak olan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok...

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe 'de hareketli günler yaşanıyor.

Öte yandan Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen tek isim Milan Skriniar olmayacak.

MARCO ASENSIO PAZARLIĞI SÜRÜYOR



Estadio Deportivo'nun haberine göre sarı - lacivertli kurmaylar, Marco Asensio için PSG ile temas halinde.



Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde Asensio'nun 14 milyon euro'luk maaşının bir kısmını karşılamayı hedeflediği aktarıldı.

MOURINHO DA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve projeyi anlattığı öne sürüldü.



Öte yandan PSG'nin ücrette indirim yapması halinde Fenerbahçe'nin transferi bonservisle bitirme ihtimalinin de bulunduğu vurgulandı.