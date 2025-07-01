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Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar

Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini Jhon Duran'la bozmaya hazırlanırken iki transferi daha bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

DURAN TAMAM, SIRA DİĞERLERİNDE

Jhon Duran ve kulübü Al Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan sarı - lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Transferdeki sessizliğini Kolombiyalı yıldızla bozacak olan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok...

Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar - 1

SKRINIAR'DA SONA GELİNDİ

Sarı - lacivertlilerin Duran sonrası ikinci transferini Milan Skriniar ile yapması bekleniyor. 'nin Slovak yıldızla maaş pazarlığında sona geldiği öğrenildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar - 2

Öte yandan Paris Saint-Germain'den 'ye gelmesi beklenen tek isim Milan Skriniar olmayacak.

MARCO ASENSIO PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Estadio Deportivo'nun haberine göre sarı - lacivertli kurmaylar, Marco Asensio için PSG ile temas halinde.

Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde Asensio'nun 14 milyon euro'luk maaşının bir kısmını karşılamayı hedeflediği aktarıldı.

MOURINHO DA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve projeyi anlattığı öne sürüldü.

Öte yandan PSG'nin ücrette indirim yapması halinde Fenerbahçe'nin transferi bonservisle bitirme ihtimalinin de bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Jhon Duran sonrası çifte bomba: Mourinho görüştü, PSG'den geliyorlar - 3

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