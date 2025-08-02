Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası: Ünlü isim duyurdu!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçının planlamasını yapıyor.



Transfer operasyonunu da yürüten sarı-lacivertlilerin sol kanat takviyesi için birçok isim gündeme gelmişti ve bu oyunculardan biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarına devam ediyor.

