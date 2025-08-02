Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası: Ünlü isim duyurdu!
Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu transferi için bastırıyor.
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçının planlamasını yapıyor.
Transfer operasyonunu da yürüten sarı-lacivertlilerin sol kanat takviyesi için birçok isim gündeme gelmişti ve bu oyunculardan biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu...
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarına devam ediyor.
Haberin devamında kısa sürede anlaşma sağlanamaması halinde sarı-lacivertlilerin farklı bir hedefe yöneleceği ifade edildi.
"ZAMANLAMA ÖNEMLİ, İKİ İSİM DAHA VAR"
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu transferi için zamanlamanın çok önemli olacağı belirtilirken, Fenerbahçe'nin listesinde iki kanat oyuncusunun daha olduğu yazıldı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
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