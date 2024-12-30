Fenerbahçe'den Koulibaly atağı

Ara transfer sezonunda Samet Akaydin ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, stoper arayışlarını sürdürüyor.

Sabah'ın Foot-Africa'ya dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon 19 resmi maça çıkan 33 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Senegalli yıldızın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon euro civarında olduğu belirtildi.