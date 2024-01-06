Fenerbahçe'den Krunic hamlesi

Transfer dönemine geri sayım başlarken Fenerbahçe'den Rade Krunic hamlesi geldi.



Sarı-lacivertliler Krunic için 4 milyon euroluk bir teklif yaptı.



Milan formasıyla bu sezon 10'u ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan Rade Krunic, son dönemde forma şansı bulamıyor.



ALİ KOÇ'TA KRUNIC AÇIKLAMASI



Krunic'i İsmail Kartal'ın çok istediğini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Krunic yazdan kalma bir konu" dedi.



Milan'ın sezon başında Krunic için anormal paralar talep ettiğini bildiren Koç, oyuncunun ilk yarıda fazla oynamadığını ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.

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