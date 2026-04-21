Fenerbahçe'den kupaya veda. 121'de gelen gol Konyaspor'u yarı finale taşıdı
21.04.2026 19:32
Son Güncelleme: 21.04.2026 23:23
Konyaspor-Fenerbahçe maçından yansıyan kare
Türkiye Kupası çeyrek finalinde 121. dakikada golü bulan Konyaspor, Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe ile Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyek mücadele 1-0 sonuçlandı. Maçtaki tek gol 121. dakikada Konyaspor'dan ve penaltıdan geldi.
Bu skorla Konyaspor yarı finale yükseldi, Fenerbahçe elendi. Konyaspor, maç sonunda stadyumdan Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısını çaldı.
Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tedavileri süren Asensio ve Alvarez'in yanı sıra, ağrıları bulunan Nene Dorgeles de Konya kafilesinde yer almamıştı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR