Fenerbahçe'den kupaya veda. 121'de gelen gol Konyaspor'u yarı finale taşıdı

21.04.2026 19:32

Son Güncelleme: 21.04.2026 23:23

Anadolu Ajansı

Konyaspor-Fenerbahçe maçından yansıyan kare

NTV - Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 121. dakikada golü bulan Konyaspor, Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ile Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyek mücadele 1-0 sonuçlandı. Maçtaki tek gol 121. dakikada Konyaspor'dan ve penaltıdan geldi. 

Bu skorla Konyaspor yarı finale yükseldi, Fenerbahçe elendi. Konyaspor, maç sonunda stadyumdan Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısını çaldı.

 

Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

 

Tedavileri süren Asensio ve Alvarez'in yanı sıra, ağrıları bulunan Nene Dorgeles de Konya kafilesinde yer almamıştı.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

23:06
PENALTI KARARI VE 121. DAKİKA GOLÜ
Konyaspor penaltı bekledi. VAR hakemi Erkan Engin, hakem Ozan Ergün'ü incelemeye davet etti. Penaltı kararı çıktı. Konya, 121. dakikada Marko Jevtovic'nin penaltıdan gelen golüyle 1-0 öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı.
22:30
UZATMALARA GİTTİ
Maçta 90 dakika sonunda eşitlik bozulmadı. Karşılaşma uzatmalara gitti. 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak burada da gol sesi çıkmazsa maç penaltılara gidecek.
22:06
MAÇIN EN NET POZİSYONU
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı. Milli futbolcunun karşı karşıya sağ çaprazdan vuruşu auta çıktı.
21:18
İLK YARI SONA ERDİ
Müsabakanın ilk yarısını 0-0 tamamlandı.
21:06
YARIM SAATTE GOL YOK
Karşılaşmanın ilk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
20:31
İLK DÜDÜK GELDİ
Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.
20:03
TEDESCO: AYRIM YAPMIYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız."
19:30
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.
