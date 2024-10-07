Fenerbahçe'den Lacazette atağı

Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde takviye yapmayı düşündüğü aktarıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, Edin Dzeko'nun da yaşını göz önünde bulunduran sarı-lacivertlilere Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alexandre Lacazette'in önerildiği iddia edildi.

SICAK BAKIYOR

Lyon'dan ayrılacağı belirtilen 33 yaşındaki santrforun, ara transfer döneminde bonservis bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iletildi.

Gürcü golcü Georges Mikautadze'nin arkasında kalan Lacazette, son maçta kadroya alınmadı.

Öte yandan Teknik Direktör Pierre Sage'in Gift Orban'a daha fazla şans vermek için Lacazette'in ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin bu konudaki son kararı Jose Mourinho'ya bırakacağı kaydedildi.