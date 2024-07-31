Fenerbahçe'den Lauriente atağı: Sassuolo CEO'su bonservisini açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlaması sürüyor.

Sky Sport'a konuşan Sassuolo CEO'su Govanni Carnevali, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Lauriente ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini açıkladı.

BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADI

Carnevali, "Lauriente başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra Mourinho'lu Fenerbahçe de Lauriente için harekete geçen ilk takımlardan biri oldu. Ancak bizim için önemli olan bu genç adamın değerini de düşünmek zorundayız. Çok fazla olasılık var. 15 ya da 20 milyon euro civarında bonservis bedeli olabilir." diye konuştu.

Ayrıca gelecek sezon Serie B'de mücadele edeceklerinin de altını çizen idareci oyuncuların motivasyonlarını düşünmek zorunda olduklarını da vurguladı.

Sassuolo formasıyla 68 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, bu mücadelelerde 12 gol atıp, 12 asistlik katkı sağladı.