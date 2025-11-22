Fenerbahçe'den Lewandowski ile ilk resmi temas

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski adım adım Fenerbahçe gidiyor. Lewandowski için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Lewandowski'nin şartlarını öğrenmek için oyuncu cephesiyle ilk teması sağladı. Haberde, yönetimin olumlu yanıt alınması durumunda Barcelona ile masaya oturmaya hazır olduğu da vurgulandı.

37 yaşındaki santrfor için Milan, Manchester United, Atlético Madrid ve Al Nassr'ın da devrede olduğu bildirildi.



BARCELONA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Daha önce İspanyol basınında Barcelona'nın, Lewandowski'nin sözleşmesini yenilemeye pek sıcak bakmadığı ve görüşmeleri ağırdan aldığı ifade edilmişti.

İspanyol devinin Lewandowski'nin olası ayrılığı için hedefinde bulundurduğu isim ise Galatasaraylı Victor Osimhen olacağı öne sürülmüştü.