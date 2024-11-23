Fenerbahçe'den ligde üst üste 4. galibiyet

OĞUZ AYDIN İLK GOLLERİNİ KAYSERİSPOR'A ATTI



Sarı-lacivertlilerde bugün ilk kez 11'de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Allan Saint-Maximin'in yokluğunda Mourinho'nun sol kanatta görev verdiği Oğuz, 15 ve 26. dakikalarda fileleri havalandırırken 88. dakikada Szymanski'nin golünün pasını verdi. 24 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu.



BU SEZON İLK KEZ 6 ATTI



Kayseri maçında rakip fileleri 6 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gole imza attı. Kanarya, bu sezon Rizespor'a 5, Sivasspor'a ise 4 gol kaydetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 12 maçta gol sayısını 33'e çıkardı.