Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Lincoln Henrique için sakatlık açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Henrique'nin ameliyat edileceği vurgulandı.



Benzer sakatlıklarda ortalama iyileşme süresi yırtığın boyutuna bağlı olarak 2 ay gibi bir süreyi buluyor.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.



İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.



Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."



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