Fenerbahçe'den Lookman açıklaması. "Talebi hakaret kabul ettik"

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Başkanvekili Murat Salar, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Ara transfer döneminde Ademola Lookman transferinin iptal edilme sebebini anlatan Salar, “Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik.” dedi.

"HANGİ BANKANIN İTİBARI FENERBAHÇE'DEN DEĞERLİ?"

"Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı" diyen Murat Salar şöyle devam etti: "Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz."

"TARTIŞMAYA BİLE AÇILMADI"

Fenerbahçe Başkanvekili "Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik." sözleriyle açıklamasını noktaladı.