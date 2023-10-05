Fenerbahçe'den Luan Peres açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.



Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirdi.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcuların pas ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.



Sarı-lacivertliler TSİ 22.00'de Spartak Trnava ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Muhtemel 11 Haberi Görüntüle