Fenerbahçe yönetimi, mevcut stadın Maltepe 'ye taşınması ve bununla ilgili olağanüstü kongre iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Açıklamada hem Maltepe Projesi hem de kongre söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kulüpten yayınlanan açıklama şöyle:

Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.