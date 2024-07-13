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Fenerbahçe'den ManU'ya Ferdi Kadıoğlu cevabı: Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer döneminin gözde isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Milli futbolcu için İngiliz devinin 25 milyın euroyu gözden çıkardığı ancak sarı-lacivertlilerin 35 milyon euroda ısrarcı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den ManU'ya Ferdi Kadıoğlu cevabı: Bonservisi belli oldu

formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.

Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır. Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon euro.

Manchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir. Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 22 asistlik katkı verdi.

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