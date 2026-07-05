Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması
05.07.2026 04:38
Resmi Kurum
Mason Greenwood
Fenerbahçe'den resmi Mason Greenwood açıklaması geldi. Açıklamada, Fransa'da transfer görüşmeleri yürütüldüğüne dair iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe, transfer döneminde adı sıkça anılan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Mason Greenwood transferiyle ilgili resmi bir açıklama paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kulüpten hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.
Özel Kurum