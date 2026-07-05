Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması

Fenerbahçe , transfer döneminde adı sıkça anılan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Mason Greenwood transferiyle ilgili resmi bir açıklama paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kulüpten hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi.



Açıklamada, “Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.