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Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması

05.07.2026 04:38

Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması
Resmi Kurum

Mason Greenwood

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den resmi Mason Greenwood açıklaması geldi. Açıklamada, Fransa'da transfer görüşmeleri yürütüldüğüne dair iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer döneminde adı sıkça anılan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Mason Greenwood transferiyle ilgili resmi bir açıklama paylaştı.

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kulüpten hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi. 

Açıklamada, “Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi. 

Özel Kurum