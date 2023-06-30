Fenerbahçe'den Mert Müldür'e 2 milyon euro bonservis

İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe Mert Müldür'ü renklerine bağlamak için Serie A ekibi Sassuolo ile görüşme halinde.



Milli futbolcu da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. Yönetim İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Mert için 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.



Oyuncu tarafıyla ise herhangi bir pürüz bulunmuyor. 24 yaşındaki sağ bek, sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon yalnızca 3 maçta forma giyebildi.

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