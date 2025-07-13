Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Maximin geri dönüyor: "Anlaşma yakın"
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası açıklamalarıyla çok konuşulan Allan Saint-Maximin'in yeni adresi netleşiyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ligin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.
Sarı - lacivertlilerden ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalar olay yaratan Fransız futbolcu, kendisine doping yapılmaya çalışıldığı iddiasında bulunmuştu.
Sosyal medyadan bir taraftarı yanıtlayan deneyimli isim, "Size cevap vereyim; hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı. "Söylenenin" aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. Bana gönderilen bu tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken resmi kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü açıkça onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı - lacivertli kulübün söz konusu ifadeler sonrası dava açacağı futbolcunun geleceği de merak ediliyordu.
TALİP: RENNES
Suudi Arabistan basınının haberine göre Allan Saint-Maximin ve Al Ahli, Ligue 1 ekibi Rennes ile görüşüyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde Fransız ekibinin Maximin için Al Ahli ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
Ayrıca Fransa'da futbol oynamak isteyen 28 yaşındaki futbolcu için tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezon Fenerbahçe ile 31 maça çıkan Maximin, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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