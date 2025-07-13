Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Maximin geri dönüyor: "Anlaşma yakın"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ligin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.



Sarı - lacivertlilerden ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalar olay yaratan Fransız futbolcu, kendisine doping yapılmaya çalışıldığı iddiasında bulunmuştu.



Sosyal medyadan bir taraftarı yanıtlayan deneyimli isim, "Size cevap vereyim; hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı. "Söylenenin" aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. Bana gönderilen bu tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken resmi kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü açıkça onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı." ifadelerini kullanmıştı.



Sarı - lacivertli kulübün söz konusu ifadeler sonrası dava açacağı futbolcunun geleceği de merak ediliyordu.