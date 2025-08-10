Fenerbahçe'den olaylı ayrıldı, havalimanında yüzler karşıladı: Maximin'in doping testi sonuçlandı!
Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı için sağlık kontrolü sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerdeki döneminde kendisine doping yapılmaya çalışıldığına dair suçlayıcı bir iddia ortaya atan Fransız futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America ile anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalamak için ülkeye gitti.
"MUTLUYUM, TEŞEKKÜR EDERİM"
Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce Club America taraftarı tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlara bu sıcak karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
DOPİNG TESTİNDE PROBLEM YOK
Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili doping iddiasında bulunan Maximin'in sağlık kontrolünde herhangi bir problemin çıkmadığı ve doping testlerinde olumsuz bir durumun olmadığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli kulüp, Allan Saint-Maximin'in iddiaları sonrası oyuncuyla ilgili hukuki hakların kullanılacağını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
