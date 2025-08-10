Fenerbahçe'den olaylı ayrıldı, havalimanında yüzler karşıladı: Maximin'in doping testi sonuçlandı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmıştı.



Sarı-lacivertlilerdeki döneminde kendisine doping yapılmaya çalışıldığına dair suçlayıcı bir iddia ortaya atan Fransız futbolcunun yeni adresi belli oldu.



Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America ile anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalamak için ülkeye gitti.

"MUTLUYUM, TEŞEKKÜR EDERİM"



Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce Club America taraftarı tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlara bu sıcak karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.