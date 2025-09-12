Fenerbahçe'den olaylı gitti, Premier Lig'e dönüyor: Jose Mourinho'nun yeni adresi netleşiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının yerine göreve Domenico Tedesco'yu getirmişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Teknik direktör Graham Potter'la yolları ayırmaya hazırlanan West Ham United'ın Mourinho'nun kapısını çalma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.



Manchester United ve Blackburn'de daha önce görev yapmış olan scout şefi Mick Brown, Jose Mourinho'nun West Ham'dan gelecek olan bir teklifi ciddi şekilde düşüneceğini belirtti.

"LONDRA'YA DÖNMEK İSTİYOR"



Brown, "Jose Mourinho, West Ham'ın başına geçmek isteyecektir. Londra'ya dönmek istiyor, orada hala bir evi olduğunu biliyorum ve şehirde yaşamayı seviyor, bu yüzden geri dönmesini sağlayacak bir iş çıkarsa, elbette ilgilenecektir." ifadelerini kullandı.

