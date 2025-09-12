Fenerbahçe'den olaylı gitti, Premier Lig'e dönüyor: Jose Mourinho'nun yeni adresi netleşiyor!
Fenerbahçe'den ayrılık süreci tartışma konusu olan Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının yerine göreve Domenico Tedesco'yu getirmişti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ROTA: PREMIER LİG
Football Insider'da yer alan habere göre deneyimli teknik adam Premier Lig'e geri dönebilir.
Haberin devamında Mourinho'nun West Ham United'ın ciddi adayları arasında yer aldığı kaydedildi.
Teknik direktör Graham Potter'la yolları ayırmaya hazırlanan West Ham United'ın Mourinho'nun kapısını çalma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.
Manchester United ve Blackburn'de daha önce görev yapmış olan scout şefi Mick Brown, Jose Mourinho'nun West Ham'dan gelecek olan bir teklifi ciddi şekilde düşüneceğini belirtti.
"LONDRA'YA DÖNMEK İSTİYOR"
Brown, "Jose Mourinho, West Ham'ın başına geçmek isteyecektir. Londra'ya dönmek istiyor, orada hala bir evi olduğunu biliyorum ve şehirde yaşamayı seviyor, bu yüzden geri dönmesini sağlayacak bir iş çıkarsa, elbette ilgilenecektir." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
