Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı

Geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Krunic'in geleceği kafa karıştırıyor.

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Boşnak oyuncu için sarı-lacivertli kulüp kararını verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

"FRED'İ ÖZLÜYORUM"

Teknik Direktör Jose Mourinho, Lille mücadelesinin ardından basın toplantısında "En çok Fred'i özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lugano maçında sakatlanan ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda Krunic ilk 11'de forma şansı bulmuş, ancak 85. dakikada yerini Djiku'ya bırakmıştı.