Fenerbahçe'den Real Madrid'e yeni genç yıldız: "Eden Hazard'ı anımsatıyor"

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20 milyon euroya transfer eden Real Madrid, sarı-lacivertlilerde forma giyen bir başka genç yetenek Yasir Boz'u radarına aldı.

Fotomaç'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, başkent ekibinin 16 yaşındaki futbolcuyu gelecek yaz transfer sezonunda eflatun-beyazlı renklere bağlamak için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

"EDEN HAZARD'I ANIMSATIYOR"

Ayrıca Torcedores isimli İspanyol medyasında yer alan haberde şu ifadeler yer aldı;

"Sol kanat forveti olarak oynayan Yasir Boz, top sürme hızı ve ivmesiyle Eden Hazard'ı anımsatıyor.

Harika bir teknik ve mükemmel bir oyun görüşüne sahip olan Yasir, aynı zamanda ofansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor.

Real Madrid'in genç oyuncuyla sözleşme konusunda istekli. Arda Güler'i Madrid'e getiren Chirtophe Henrotay bu onuda yardımcı olabilir"