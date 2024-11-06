Fenerbahçe'den Reinildo atağı
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığıyla birlikte sol bek arayışlarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Jayden Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle ara transfer döneminde görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Mandava, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 15 resmi maça çıktı.
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