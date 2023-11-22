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Fenerbahçe'den rekor satış

Fenerbahçe'de forma satışı rekoru kırıldı. Sarı-lacivertliler, 150 günde 300 bin forma satıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den rekor satış

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'de rekor bu kez saha dışında atıldı. Sarı-lacivertli takımın taraftarları yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, 150 günde 300 bin forma satıldığını duyurdu.

GEÇEN SEZONU KATLADI

Geçen sezon 250 günde ulaşılan forma satış sayısına bu sezon 150 günde ulaşıldı.

Fenerbahçe'nin resmi mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada "150 günde 300 bin forma satıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı!
2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık." denildi. 

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