NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'den rekor: Tüm kulvarlarda 100 gole ulaştı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki attığı 100. golüne ulaşarak Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe'den rekor: Tüm kulvarlarda 100 gole ulaştı

Trendyol 'in 23. haftasında Ankaragücüyle karşılaşan dalya yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle birlikte 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol atmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımların bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısı ise şöyle;

  • Bayer Leverkusen : 85 gol
  • Liverpool : 84 gol
  • Manchester City : 81 gol
  • Real Madrid : 75 gol 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;