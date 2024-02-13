Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı

Fenerbahçe, forma şansı bulamayan Ryan Kent için kararını verdi.

Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle 1 futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmeyecekti.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Federasyon'a teslim ettiği listede Ryan Kent yer almadı.

Böylelikle Ryan Kent artık lig maçlarında forma giyemeyecek. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde yer alan oyuncu Kofnerans Ligi'ndeki kalan müsabakalarda forma şansı verilmesi halinde oynayabilecek.

İngiliz kanat oyuncusu sarı-lacivertlilerin kendisine takım bulması talebine olumsuz yanıt vermiş ve takımda kalmıştı.

Ligde oynanan Alanyaspor müsabakasında ise 85. dakikada oyuna dahil olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 resmi maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 1 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.