Fenerbahçe'den saldırıya uğrayan Busenaz Sürmeneli için açıklama geldi.

Sarı lacivertliler milli sporcuları için şu ifadelere yer verdi:



"Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli’ye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz



Trabzon’da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır.



Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

