Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne erken veda (Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu)

Son dakika haberi! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk devre genelinde rakibini yarı sahasından çıkarmazken birçok gol pozisyonu da buldu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.



Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının hemen ardından 57. dakikada konuk ekip, Buyalski'nin golüyle öne geçti.



Golün şokunu kısa sürede atlatan sarı-lacivertliler, müsabakanın 68. dakikasında Valencia'nın yerde kalmasıyla penaltı vuruşu kazandı. Kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, vuruştan yararlanamadı.



Kalan bölümde baskısını sürdüren Fenerbahçe, 88. dakikada Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai'nin golüyle beraberliği yakaladı.



Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca normal süre 1-1 tamamlandı ve 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçildi.



İlk uzatma bölümünde rakibin baskısını iyi karşılayan Fenerbahçe, uzatmanın ikinci bölümüne 1-1'lik eşitlikle girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 114. dakikada Karavaev'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU



Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.



Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

EMRE MOR 22 DAKİKA OYUNDA KALDI



Fenerbahçe'de Emre Mor, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kaldı.

Dinamo Kiev maçının ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 77'nci dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.