NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, sakatlanan Serdar Aziz'in Almanya'da operasyon geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Serdar Aziz'in Münih'te sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya’nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. 

Alman medyasından Galatasaray-Bayern Münih yorumu: Kane, mega ıslık konserini bitirdi

Alman medyasından Galatasaray-Bayern Münih yorumu: Kane, mega ıslık konserini bitirdi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...