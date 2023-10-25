Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Münih'te sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya’nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Geçmiş olsun Serdar Aziz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2023
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya’nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.… pic.twitter.com/NuekDWQ0qI
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