Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Münih'te sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya’nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.