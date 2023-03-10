Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybetti.



Maç sırasında deplasman tribününde yer alan Fenerbahçe taraftarına yapılan polis müdahalesi tepki çekti. Gelişmelerin ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla karşılaşmasında polis müdahalesine maruz kalan taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.



Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."