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Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Fenerbahçe, Puma ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Fenerbahçe, Puma ile arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

2021 yılında başlayan birliktelik sona ererken yeni sezon formaları Adidas'la taraftara sunulacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.

Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız."

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