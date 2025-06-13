Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması
Fenerbahçe, Puma ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Puma ile arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.
2021 yılında başlayan birliktelik sona ererken yeni sezon formaları Adidas'la taraftara sunulacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.
Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız."
Teşekkürler @PUMATurkiye— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2025
Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.
Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/hxxWaPdF1B
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