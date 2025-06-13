Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Fenerbahçe, Puma ile arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.



2021 yılında başlayan birliktelik sona ererken yeni sezon formaları Adidas'la taraftara sunulacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan tüm Futbol Takımlarımızı içeren resmi sponsorluk anlaşması sona ermiştir.



Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız."