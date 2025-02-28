Fenerbahçe'den stadyum isim sponsorluğu açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sarı - lacivertlilerin stadyum isim sponsorluğuna dair anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada herhangi bir anlaşmanın yapılmadığı belirtildi.



Ayrıca stadyum isim sponsorluğu için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.



Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.



Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir."