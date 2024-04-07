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Fenerbahçe'den Süpe Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Galatasaray'la oynadıkları maç sonrası sahadan çekilen Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dik durmaya devam edeceğiz." denildi.

Fenerbahçe'den Süpe Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

'la oynadıkları Süper Kupa'da sahadan çekilen 'den açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden,

müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,

30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak

Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray'dan paylaşım

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray'dan paylaşım

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