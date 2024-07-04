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Fenerbahçe'den süper operasyon: Darwin Nunez'in peşine düştü

Gelecek sezon yıldız bir golcüye imza attırmak isteyen Fenerbahçe'nin Darwin Nunez için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü. Öte yandan sarı-lacivertlilerin orta saha transferinde de Samardzic veya McKennie'den birini renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den süper operasyon: Darwin Nunez'in peşine düştü

Transfer çalışmaları hız kazanan 'de ilk olarak savunma hattı güçlendirildi.

2 TRANSFERİ TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezonun ara transferinde takıma katılan Çağlar Söyüncü'nün de Atletico Madrid'den bonservisini aldı.

Fenerbahçe'nin artık tamamen orta saha ve forvet transferine odaklandığı kaydedildi.

Yönetici Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco, bu iki bölgeyi yıldızlarla güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

DARWIN NUNEZ'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Darwin Nunez'in peşine düştüğü öne sürüldü.

Uruguaylı yıldızı kiralamak isteyen sarı-lacivertliler tüm şartları zorlamak istiyor.

EN-NESYRI PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Ayrıca Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri için de kulüp ve oyuncu cephesiyle pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

SAMARDZIC'İN BONSERVİSİ YÜKSEK

Sarı-lacivertlilerde orta sahada Udinese'nin yıldızı Lazar Samardzic liste başındaydı.

Ancak İtalyan ekibin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi konusunda geri adım atmadı.

MCKENNIE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bonservis bedelini yüksek bulan Fenerbahçe, Juventus'la Weston McKennie için görüşmelere başlamıştı.

ABD'li oyuncunun 20 milyon euronun altında bir ücrete transfer edilme ihtimali yüksek görünüyor.

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