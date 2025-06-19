Fenerbahçe'den sürpriz: Milli yıldız geri dönüyor
Yaz transfer döneminde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'nin gündemine milli futbolcu Merih Demiral geldi.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, futbolda yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurmuş ve açıklamalar peş peşe gelmişti.
Sportif direktör Mario Branco'nun yerine Devin Özek futbol direktörü olarak göreve getirilirken, asbaşkan Acun Ilıcalı yönetimden ayrılmıştı. Başkan vekili Erol Bilecik de eylül ayında görevini sonlandıracağını duyurmuştu.
Bunun yanı sıra takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e de veda edilmişti. Nasıl bir transfer dönemi geçireceği merak edilen sarı - lacivertliler için gündeme sürpriz bir iddia geldi.
Fanatik'in haberine göre Al Ahli ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla yeniden form tutan Merih Demiral, Fenerbahçe'nin radarında.
Kadrosunun savunma hattında Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcuları barındıran sarı - lacivertlilerin, altyapısından çıkan Merih Demiral'ı da yeniden transfer etmek istediği kaydedildi.
A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü ile iyi bir uyum yakalayan Demiral'ın çalışkanlığının ön planda olmasının transferde büyük etki olacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, 44 maçta 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
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