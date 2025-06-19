Fenerbahçe'den sürpriz: Milli yıldız geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, futbolda yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurmuş ve açıklamalar peş peşe gelmişti.



Sportif direktör Mario Branco'nun yerine Devin Özek futbol direktörü olarak göreve getirilirken, asbaşkan Acun Ilıcalı yönetimden ayrılmıştı. Başkan vekili Erol Bilecik de eylül ayında görevini sonlandıracağını duyurmuştu.



Bunun yanı sıra takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e de veda edilmişti. Nasıl bir transfer dönemi geçireceği merak edilen sarı - lacivertliler için gündeme sürpriz bir iddia geldi.



Fanatik'in haberine göre Al Ahli ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla yeniden form tutan Merih Demiral, Fenerbahçe'nin radarında.