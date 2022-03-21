Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 10:16
Sarı lacivertli kulüp dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Macar stoper Szalai'nin son durumu hakkında Twitter'dan bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada oyuncunun sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Atilla Szalai'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. pic.twitter.com/XnJ0QsomUC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022
İLHAN PALUT: UZUN BİR SÜRE FENERBAHÇE'YE KARŞILIK VEREMEDİK