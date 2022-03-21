Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Fenerbahçe, Konyaspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan stoperi Szalai hakkında bir açıklama yaptı. Oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 10:16

Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

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Sarı lacivertli kulüp dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Macar stoper Szalai'nin son durumu hakkında Twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Atilla Szalai'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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