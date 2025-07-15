Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer: Emery izin verdi, yıldız isim geliyor!

Süper Lig ile Avrupa'da taraftarlarına geçen sezonu unutturmak isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde ise sona yaklaşan sarı-lacivertlilerin bitirmek üzere olduğu iddia edilen bir yıldız daha ortaya çıktı.



Fenerbahçe'nin, Neom SC tarafından da istenen Leon Bailey'i gündeminde bulundurduğu biliniyordu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Foot Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Jamaikalı yıldızı kadrosuna katmak için resmi görüşmelerini sürdürüyor.